광주시교육청, 6급 이하 정기인사 단행

승진 19명, 전보·파견 360명 등 421명

5급 이상 통합 이후…기획조정실 ‘신설’

이미지 확대 광주시교육청.

세줄 요약 통합교육청 출범 앞둔 정기인사 단행

6급 이하 공무원 421명 인사 발표

조직 안착·업무 연속성 확보에 집중

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광주시교육청이 7월 1일 통합교육청 출범이라는 대전환기를 맞아 조직의 조기 안착과 업무 연속성 확보에 주력한 인사를 단행했다.시교육청은 25일 6급 이하 지방공무원 421명에 대한 정기인사를 발표했다.이번 인사의 핵심은 조직 개편에 따른 혼선을 최소화하고, 새롭게 출범하는 통합 체제가 연착륙할 수 있도록 행정 동력을 집중 배치했다.인사 규모는 승진 19명(6급 10명, 7급 이하 9명)을 비롯해 전보·파견 360명, 퇴직준비교육 및 정년퇴직 39명, 신규 임용 3명 등 총 421명이다.또 통합교육청의 정책과 조직을 총괄할 기획조정실이 신설됐다. 기획조정실에는 정책·대외협력, 조직·재정 분야 경험과 실행역량을 갖춘 6급 이하 우수인력을 집중 배치해 출범 직후부터 정책 조정과 조직 운영의 핵심 기능이 안정적으로 작동하도록 할 방침이다.시교육청은 5급 이상 인사는 통합교육청 출범 이후 시행할 계획이다.이정선 광주시교육감은 “이번 인사는 통합교육청 출범 초기 발생할 수 있는 행정적 공백을 차단하고 업무의 연속성을 유지하는 것을 최우선 가치로 삼았다”고 강조했다.광주 서미애 기자