부산 기장 해상서 어선 침몰… 한국인 선장 사망· 선원 2명 실종

세줄 요약 기장 앞바다 어선-운반선 충돌 침몰

한국인 선장 사망, 인도네시아인 2명 실종

해경·해군·헬기 동원해 수색 중

이미지 확대 울산해양경찰서.

이미지 확대 해양경찰이 25일 선박 충돌 사고가 일어난 부산 기장군 대변항 앞 해상에서 실종된 어선 A호 선원 2명을 찾기 위해 수색 작업을 벌이고 있다. 울산해경 제공

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25일 부산 기장군 앞바다에서 LPG 운반선과 충돌한 어선이 침몰해 1명이 숨지고, 2명이 실종됐다.울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 10분쯤 기장군 대변항 남동쪽 42.6㎞ 해상에서 LPG 운반선(992t)과 저인망 어선(79t)이 충돌했다.이 사고로 어선이 침몰해 선원들(한국인 2명, 인도네시아인 6명)이 바다에 빠졌다.이중 선장 A(62)씨 등 한국인 2명을 포함한 6명을 LPG 운반선이 구조했으나 인도네시아 선원 2명은 실종됐다. A씨는 의식이 없는 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 숨졌다.현재 실종된 인도네시아 선원 2명을 찾기 위해 경비함정과 해군 함정, 헬기, 관공선 등이 사고 해역을 중심으로 수색을 벌이고 있다.부산시는 사고 발생 직후 박형준 시장 주재로 비상대책회의를 열었으며, 사고수습본부를 설치해 지원에 나섰다. 피해 어선이 소속된 영도구도 시와 별도로 재난대책본부와 통합지원본부를 설치했으며, 기장군도 통합지원본부를 설치해 사고 수습을 지원하고 있다.전재수 부산시장 당선인은 SNS를 통해 “마지막 한 분까지 무사히 귀환하기를 간절히 바란다”며 구조 작업에 총력을 기울여 달라고 당부했다.부산 정철욱 기자·울산 박정훈 기자