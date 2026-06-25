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부산 주요기업 2024년 연구개발에 3842억 투자…최근 5년 내 최고

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정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2026-06-25 14:42
입력 2026-06-25 14:42
세줄 요약
  • 부산 주요기업 연구개발비 3842억원 기록
  • 최근 5년 내 최고치, 전년 대비 8.5% 증가
  • 자동차·부품과 신발 업종 중심 투자 집중
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부산상공회의소 전경. 부산상의 제공
부산상공회의소 전경. 부산상의 제공


부산 지역 주요 기업들의 연구개발 투자가 최근 5년 중 최고액을 기록한 것으로 나타났다.

부산상공회의소는 2024년 기준 전국 매출 2000위 내인 부산 기업 68개사의 연구개발비 현황을 분석한 결과를 발표했다.

조사결과를 보면 이들 기업은 지난해 총 3842억원을 연구개발에 투자했다. 전년도 3542억원보다 8.5% 증가한 것으로 5년 내 최고 수준이다.

업종별로는 자동차·부품이 43.0%로 가장 높았고 다음은 신발 제품 31.6%, 화학·고무 13.9% 순이었다. 제조업의 연구개발비가 전체의 96.5%였으며, 비제조업은 3.5%에 불과했다.

연구개발에 가장 많이 투자한 기업은 완성차 업체인 르노코리아(868억원, 22.6%)였다. 다음은 신발 제품 제조 기업인 창신INC(843억원, 21.9%)였으며, 자동차 부품 기업 성우하이텍(445억원 11.6%)이 3위를 차지했다.

이들 3개 기업을 포함한 상위 10개사의 연구개발비가 분석 대상 기업 68개사 전체 연구개발비의 83.5%를 차지했다. 국내 2000대 기업 총 연구개발비에서 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 상위 10개사가 차지하는 비중도 73.7%로 높아 소수의 앵커 기업이 연구개발을 주도하는 것으로 나타났다.

다만, 부산에 매출액 10조원이 넘는 기업이 없는 점을 고려해 이 구간을 제외하면 매출액의 0.9% 이상을 연구개발에 투자하는 기업 비율은 전국이 19.9%였으며, 부산은 25.0%로 더 높았다.

부산상공회의소 관계자는 “일부 앵커 기업과 제조업에 집중된 연구개발 역량이 협력 기업과 지역 산업 생태계 전반으로 확산되려면 정부와 지자체의 사업화 지원, 기술 실증 및 인증, 수출 연계 등 다양한 기술 투자 지원을 확대해야 한다”고 밝혔다.

부산 정철욱 기자
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