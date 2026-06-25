“AI 시대, 리더는 인간성을 확장하라”… 국민대 ‘코칭 컨퍼런스’ 성료

세줄 요약 국민대, AI 시대 리더십·코칭 컨퍼런스 개최

AI를 공진화 파트너로 보는 관점 제시

리더의 인간성 확장과 질문 역량 강조

이미지 확대 국민대학교 경영대학원이 지난 19일 국민대 학술회의장에서 ‘제3회 리더십＆코칭 컨퍼런스 2026’을 개최했다. 국민대 제공

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국민대학교 경영대학원이 지난 19일 국민대 학술회의장에서 ‘제3회 리더십＆코칭 컨퍼런스 2026’을 개최했다고 25일 밝혔다.‘인간과 AI의 공진화(Human-AI Co-Evolution)’를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 AI 시대에 인간 리더와 코치가 담당해야 할 고유한 역할을 모색하는 데 초점을 맞췄다. AI를 대체재가 아닌 함께 성장하는 파트너로 바라본 것이 특징이다.기조강연은 LG인화원 사장을 역임한 이병남 작가가 맡았다. 이 작가는 “경영은 사람이다”라며 “리더의 역할은 구성원이 잠재력을 발휘하고 스스로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것”이라고 강조했다.이어 진행된 리더십·코칭 트랙 세션에서는 학계 및 산업계 전문가들이 모여 심층 토론을 벌였다. 참석자들은 AI 시대의 리더가 지시와 통제에서 벗어나 인간과 AI의 협업을 조율하는 ‘맥락 설계자’가 되어야 한다는 데 뜻을 모았다. 특히 AI가 빠르게 답을 내는 시대일수록 질문과 피드백을 통해 구성원의 자율성을 이끌어내는 퍼포먼스 코칭이 중요하다고 짚었다.통합 세션에서 김나정 국민대 교수는 “AI는 지능을 확장하지만 리더는 인간성을 확장해야 한다”며 “AI가 좋은 답을 만드는 시대일수록 인간의 철학과 가치를 바탕으로 더 깊은 질문을 던지는 역량이 중요하다”고 강조했다.박영주 기자