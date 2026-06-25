사회 [부고]이정권(DH 그룹 회장)씨 모친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/25/20260625500031 URL 복사 댓글 0 서미애 기자 수정 2026-06-25 09:19 입력 2026-06-25 09:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 ▲ 노이순씨 별세, 이정권(DH 그룹 회장)씨 모친상 = 24일 오후 1시, 광주 광산구 스카이장례식장 201호, 발인 26일 오전 7시 30분, 장지 전북 부안군 선영. ☎ 062-951-1004서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고인의 성함은 무엇인가요? 노이순 이정권