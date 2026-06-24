[포토] ‘생후 3주’ 아기 판다

1 / 3 이미지 확대 에버랜드, 생후 3주 ‘막둥이’ 아기 판다 사진 공개 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다. 사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다. 2026.6.24 삼성물산 리조트부문 제공

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삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다.사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다.온라인뉴스부