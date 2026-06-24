사회 [포토] ‘생후 3주’ 아기 판다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/24/20260624800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-24 10:17 입력 2026-06-24 10:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 에버랜드, 생후 3주 ‘막둥이’ 아기 판다 사진 공개삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다. 사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다. 2026.6.24 삼성물산 리조트부문 제공 이미지 확대 에버랜드, 생후 3주 ‘막둥이’ 아기 판다 사진 공개삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다. 사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다. 2026.6.24 삼성물산 리조트부문 제공 이미지 확대 에버랜드, 생후 3주 ‘막둥이’ 아기 판다 사진 공개삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다. 사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다. 2026.6.24 삼성물산 리조트부문 제공 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 24일 공개했다. 사진은 생후 3주째를 맞은 아기 판다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 에버랜드의 아기 판다는 자연번식으로 태어났는가? O X