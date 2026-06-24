내 권리 어떻게 반영됐나...서울시, 오늘부터 ‘엠보팅’ 전면 개편

회원 30만명·누적 참여 436만건
서울시가 시민 30만명이 이용하는 정책 투표 플랫폼 ‘엠보팅’을 정책 참여형 플랫폼으로 개편한다고 24일 밝혔다. 시는 플랫폼을 시민 참여와 정책 반영을 연결하는 구조로 전환하는 데 초점을 맞췄다.
2014년 서비스를 시작한 엠보팅은 현재 누적 투표 참여 436만건, 누적 방문자 420만명을 기록한 시 대표 시민 참여 플랫폼이다. 이 개편으로 시민들은 플랫폼에서 관심 있는 정책을 쉽게 찾고 자신이 낸 의견이 정책에 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있게 됐다.
가장 큰 변화는 정책을 찾는 방식이다. 기존에는 여러 정책 분야의 투표가 한 화면에 보여 관심 있는 안건을 찾으려면 여러 페이지를 봐야 했다. 이제 관심 있는 정책은 해시태그(#)로 찾아 투표에 참여하면 된다. 예를 들어 ‘#청년’, ‘#한강’, ‘#교통’ 등 관심 태그를 선택하면 관련 정책을 한 번에 확인할 수 있다.
또 투표 결과가 실제 정책에 어떻게 반영됐는지도 한눈에 확인할 수 있다. 개편 플랫폼에서는 진행 중인 투표, 종료된 투표, 정책 반영 결과를 메인 화면에서 통합해 제공한다. 주요 참여 현황과 정책 반영 실적도 시각화해 선보인다. 시는 올 하반기 중 현장 투표 기능도 도입해 축제·행사·공론장 등 시민이 모이는 현장에서 실시간으로 정책 의견을 모을 수 있도록 할 예정이다.
시는 플랫폼 개편을 기념해 이날부터 다음 달 15일까지 시민 참여 이벤트를 진행한다. 개편된 엠보팅에서 가장 마음에 드는 기능을 선택해 투표하면 참여자 중 500명을 추첨해 모바일 기프티콘을 제공한다.
송현주 기자
세줄 요약
- 엠보팅, 정책 참여형 플랫폼으로 전면 개편
- 해시태그 검색으로 관심 정책 탐색 방식 개선
- 투표 결과와 정책 반영 현황 한눈에 확인
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