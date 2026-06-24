“온열질환자 ZERO 목표” 부산시설공단, 폭염 대응 체계 가동

세줄 요약 온열질환자 ZERO 목표, 폭염 대응체계 가동

중대경보·열대야 주의보 반영, 상황관리 강화

쿨링포그·쉼터·물놀이시설로 시민 편의 확대

이미지 확대 그늘막 상태 점검. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 2026년도 여름철 폭염 대비 종합대책을 수립하고 본격적인 대응에 나섰다고 24일 밝혔다.공단은 온열질환자 ZERO를 목표로 폭염 대응체계 구축, 옥외근로자 보호, 폭염저감시설 운영, 안전 문화 홍보 등 4대 분야별 대책을 추진한다. 올해는 기상청의 폭염특보 체계 개편에 따라 기존 주의보·경보 체계에 더해 ‘폭염 중대경보’와 ‘열대야 주의보’가 새롭게 도입됨에 따라 상황관리 체계를 한층 강화했다.폭염 중대경보 발령 또는 온열질환자 발생 시에는 즉시 폭염 재난상황실을 가동해 신속한 대응에 나선다. 폭염에 취약한 옥외 근로자를 위해 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙’에 따른 폭염 대응 수칙을 준수하고, 식수·얼음주머니·쿨토시 등 냉방 용품 지급과 함께 고령자 등 온열질환 민감군에 대한 관리도 강화한다.무더위 해소를 위해 부산시민공원, 송상현광장, 스포원파크 등에 쿨링포그 13개소를 운영하고, 공원과 유원지 일원에 차양 시설 238개를 설치, 운영한다. 이와 함께 어린이대공원, 한마음스포츠센터 등 4개소에는 무더위쉼터를 마련해 시민 누구나 이용할 수 있도록 했다.어린이대공원과 부산시민공원, 송상현광장 등에서는 총 4개 물놀이시설을 운영하며, 부산시민공원에서는 오는 10월까지 그늘막 텐트 설치를 한시적으로 허용해 시민 편의를 높일 예정이다.부산 신정훈 기자