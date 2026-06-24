특별한 여름 추억 선사…태종대 수국 축제 내달 4일 개막

세줄 요약 태종대 수국 문화축제 7월 4일 개막

공연·체험·포토존 등 4개 테마 운영

버스킹·플리마켓·무료 체험 다채 구성

이미지 확대 태종대 수국꽃 문화축제. 부산시설공단 제공

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부산의 여름을 대표하는 꽃축제인 ‘제16회 태종대 수국 문화축제’가 7월 4일부터 12일까지 태종대유원지 태종사 수국군락지 일원에서 펼쳐진다.올해는 공연 마당, 공 유마당, 체험 마당, 기억 마당 등 4개 테마로 구성해 더욱 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.축제 개막식은 7월 4일 오후 4시 태종사 경내 특설무대에서 열린다. 식전공연으로 3인조 보컬그룹 ‘발라드림’이 감성적인 무대를 선보이며, 이어 매소드 필하모닉 오케스트라와 솔리스트들이 함께하는 클래식 공연이 축제의 시작을 알린다.이후 축제 기간 통기타, 어쿠스틱, 퍼포먼스 공연 등 다양한 버스킹 공연이 이어진다.공유 마당에서는 감성 플리마켓과 사진 인화 서비스 등이 운영되며, 체험 마당에서는 보물 스탬프 투어, 수국 꽃부채 만들기, 압화 스티커 체험, 아트마켓 만들기 등 다양한 무료 체험 프로그램이 마련된다.기억 마당은 수국 군락지를 배경으로 한 포토 콘텐츠 공간으로 꾸며진다. 수국 사진 전시와 수국 포토존 등을 설치해 특별한 순간을 사진으로 남길 수 있도록 할 예정이다.부산 신정훈 기자