6·25 전쟁 76주년 하루 앞둔 전쟁기념관

이미지 확대 6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다. 2026.6.24 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다.이지훈 기자