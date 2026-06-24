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6·25 전쟁 76주년 하루 앞둔 전쟁기념관

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-24 15:42
입력 2026-06-24 15:42
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6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다. 2026.6.24 이지훈 기자
6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다. 2026.6.24 이지훈 기자


6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다.

이지훈 기자
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