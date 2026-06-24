사회 6·25 전쟁 76주년 하루 앞둔 전쟁기념관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/24/20260624500197 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-24 15:42 입력 2026-06-24 15:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다. 2026.6.24 이지훈 기자 6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 덴마크 군 장병들이 평화의 광장에 마련된 유엔 참전용사 추모비 앞을 지나고 있다. 추모비 너머로 단체 관람을 온 국군 장병들이 보인다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 6·25 전쟁이 발발한 지 몇 주년을 맞았는가? 75주년 76주년