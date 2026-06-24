개표소 출입 홀로 막은 ‘올다르크’는 30대 여성…경찰 “출석 요구”

세줄 요약 경찰, 경기장 출입 막은 30대 여성 특정

투표지·투표함 보전 주장하며 2시간 저지

조만간 소환 조사, 구체 경위 확인 예정

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어지는 가운데 16일 한 시위 참가자가 대한체육회 등 입주 단체 관계자들의 진입을 막아서고 있다. 2026.6.16 공동취재

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서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장을 봉쇄하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 계속되는 가운데, 경찰이 대한체육회 산하 체육단체들의 경기장 내 사무실 진입을 홀로 막은 여성의 신원을 특정하고 출석을 요구했다.서울 송파경찰서는 지난 16일 핸드볼경기장 내 사무실에 출입하려는 체육단체 관계자들의 진입을 막은 30대 여성 A씨의 신원을 특정했다고 24일 밝혔다.당시 A씨는 개표소 봉쇄 시위 참가자들과 장동혁 국민의힘 대표가 체육단체 측의 경기장 진입에 합의한 뒤 실제 진입을 하려 하자 경기장 문을 붙잡고 약 2시간가량 통행을 막았다.장 대표 등이 설득했지만, A씨는 개표소 내 투표지·투표함에 대한 보전 절차가 먼저 이뤄져야 한다며 물러서지 않았고 결국 진입은 무산됐다.강성 보수 커뮤니티에서는 개표소 진입을 홀로 막은 A씨를 ‘올림픽공원 잔다르크’의 줄임말인 ‘올다르크’라 부르며 추앙하고 있다.경찰은 조만간 A씨를 소환해 구체적인 범행 경위를 파악할 예정이다.윤예림 기자