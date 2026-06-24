민형배 “압도적 성장 위해 진보 정당과도 적극 협치 나설 것”

기업유치·일자리 창출 공동목표로 ‘사회적 대전환’ 추진

세줄 요약 진보정당 정책·가치 시정 반영 검토

기업유치·청년일자리 확대, 지역경제 회복

노동계·기업·시민사회 협치와 대타협 강조

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 지난 6·3 지방선거 기간에 진보당과 정의당 등 진보 정당이 제안한 정책과 가치들을 적극적으로 검토하고 시정에 반영해 나가겠다는 입장을 밝혔다.민 당선인은 24일 “통합특별시는 320만 특별시민 모두의 도시”라며 “다양한 목소리를 시정에 담아내는 사회적 협치를 통해 대한민국에서 가장 역동적인 성장 도시이자 가장 성숙한 민주도시를 만들어가겠다”고 말했다.특히 민 당선인은 “기업유치를 통한 압도적 성장, 지역경제 회복, 청년 일자리 확대는 정당을 초월한 시대적 과제”라며 진보정당이 제안한 기업유치와 양질의 일자리 창출, 노동 존중, 공공성 강화, 기후위기 대응 등 시민의 삶을 개선하기 위한 사회적 의제들을 적극 검토해 수용하겠다고 강조했다.이어 “기업이 투자하고 싶어하는 도시는 노동계와 기업, 시민사회의 사회적 대타협을 통한 신뢰가 뒷받침되는 곳”이라며 “지역사회 구성원과 힘을 합쳐 성장과 분배, 도시와 농어촌, 기업과 노동이 함께 발전하는 사회대전환 모델을 완성하겠다”고 덧붙였다.한편, 민 당선인은 오는 25일 ‘노동분야 특별시민과의 대화’에 참석해 노동계와 시민사회 의견을 직접 청취하고 기업유치와 일자리 창출, 상생의 노사관계 구축 방안 등에 대해 폭넓게 논의할 예정이다.광주 홍행기 기자