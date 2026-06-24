무안청사로 첫 출근 민형배 시장, 취임식 대신 7월말 출범식

전남광주통합시의회 첫 임시회 무안청사서 개최 감안

취임식 없이 곧바로 업무 시작…‘주청사 논란’도 영향

7월말 대통령 참석한 가운데 통합특별시 출범식 예정

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장 당선인.

세줄 요약 첫 출근지 무안청사로 결정

취임식 생략, 최소 절차 후 업무 시작

7월 말 이재명 참석 출범식 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 오는 7월 1일 첫 출근지를 무안청사로 정했다. 전남광주통합특별시의회 첫 임시회가 무안청사에서 열린다는 점을 감안한 것이다.민 당선인은 그러나 취임식은 별도로 갖지 않고, 7월 말께 이재명 대통령이 참석하는 ‘통합특별시 출범식’으로 갈음한다는 방침인 것으로 알려졌다. 다만 출범식 장소는 주청사 논란을 감안해 추후 결정키로 했으며, 대기업 반도체 공장유치와 연계될 것으로 전해졌다.민 당선인 인수위인 전남광주대전환기획위원회는 23일, 통합특별시가 출범하는 7월 1일 별도의 출범식은 열지 않을 방침이라고 밝혔다. 전남광주통합특별시가 기존 광역단체의 단순 통합이 아닌 새로운 지방정부 출범이라는 점을 감안, 취임선서 등 최소한의 절차만 진행한 뒤 곧바로 업무를 시작한다는 것이다.인수위는 그러나 통합특별시의 출범을 기념하고 축하하기 위해 시·도민이 함께하는 별도의 출범식을 이르면 7월말, 늦어도 8월 중순께 개최하는 방안을 검토중이라고 밝혔다. 이날 출범식에는 이재명 대통령도 참석하는 방안을 추진하고 있으며, 출범식 장소는 삼성·SK반도체 공장 입지와 연계될 결정될 것으로 알려졌다.인수위 관계자는 “오는 30일께 정부차원에서 삼성과 SK등 대기업의 반도체 공장 광주유치와 관련된 발표가 진행되는 중요한 날인 만큼 출범 당일엔 취임선서만 하고 지나가는 것으로 방향을 정했다”고 설명했다. 이어 “출범식 장소의 경우 ‘주청사 논란’도 있는 만큼 신중하게 살펴보고 있다”고 덧붙였다.이와 관련, 광주시 관계자는 “현재 시민과 함께하는 출범식을 어떻게 치를 지에 대해 전남도와 협의를 진행하고 있다”며 “장소의 경우 삼성 등 대기업의 반도체 공장 입지와 연계하는 방안을 검토 중”이라고 말했다.광주 홍행기 기자