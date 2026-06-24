“방심이 대형 사고로”…포항북부소방서, 패러글라이딩 안전사고 주의보

세줄 요약 패러글라이딩 이용객 급증에 안전 주의 당부

경북 5년간 11건 사고, 사망 5명·부상 8명

비행 전 기상·장비·지형 확인 필요

이미지 확대 경북 포항시 칠포해수욕장 인근에서 지난 14일 발생한 패러글라이딩 사고 현장. 포항북부소방서 제공

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야외 레저 활동이 늘면서 패러글라이딩 이용객이 증가하자 소방이 안전사고 예방을 위해 주의를 당부했다.경북 포항북부소방서는 최근 흥해읍 곤륜산과 칠포해수욕장 일대 패러글라이딩 이용객 급증으로 사고 예방을 위해 안전수칙을 준수해달라고 24일 밝혔다.지난 2020년부터 현재까지 경북 지역에서는 총 11건의 패러글라이딩 사고가 발생해 5명이 사망하고 8명이 부상을 입었다. 나무나 전선, 시설물에 부딪히는 사고가 7건으로 가장 많았고, 조작 미숙 2건 및 수면 추락 2건으로 집계됐다.지난 14일에는 칠포해수욕장 인근에서 연습 비행을 하던 70대 남성이 고압 전선에 걸려 10m 아래로 추락해 숨졌다.이에 소방은 패러글라이딩 이용 전에는 기상정보 확인과 지형지물 사전 숙지, 안전장비 및 기체 사전 점검 등 안전수칙을 준수해야 한다고 권고했다.김장수 포항북부소방서장은 “패러글라이딩은 한순간의 방심이나 기상 판단 착오가 돌이킬 수 없는 대형 사고로 이어지는 만큼 이용객 스스로 안전수칙을 철저히 준수해야 한다”며 “철저한 사전 점검을 통해 안전하고 즐거운 레저 스포츠를 즐기시길 당부드린다”고 했다.포항 김형엽 기자