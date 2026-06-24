韓 왔다가 충격…“외모 집착하고 예뻐야 한다고 압박” 유학생들이 본 한국

세줄 요약 K-팝·드라마 계기로 프랑스 유학생 한국행 증가

안전·교통·의료는 호평, 생활 만족도 높음

외모 압박·위계문화·노동관행은 적응 어려움

이미지 확대 기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 챗GPT

이미지 확대 서울 지하철 3호선 충무로역에서 시민들이 열차를 기다리고 있다. 서울시 제공

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케이팝(K-POP)과 한국 드라마에 푹 빠진 프랑스 청년들이 한국으로 몰려들고 있다. 한국 유학을 선택하는 프랑스 학생이 늘면서 양국 간 청년 교류 확대 논의도 활발하게 진행되고 있다.22일(현지시간) 프랑스 일간 르몽드에 따르면 한국에 유학 중인 프랑스 학생은 4월 말 기준 2438명이다. 이는 2024년의 1737명에 비해 약 40% 증가한 수치다. 같은 기간 교육부 통계를 보면 프랑스로 유학을 떠난 한국 학생은 2025년 4월 기준 약 4300명으로 전체 해외 유학생의 3.3% 수준이다.프랑스 유학생의 상당수는 한국 대중문화를 접한 것이 한국 방문의 계기가 됐다고 밝혔다.한국어와 시각 커뮤니케이션을 공부하러 온 캉디스 샤티용은 “2020년 코로나 봉쇄 기간에 한국 문화를 처음 접했다. 케이팝(K-POP) 그룹의 노래는 내게 탈출구와 같았다”고 말했다.에리카 다 실바는 “매우 노골적인 미국 드라마와 달리 한국 드라마는 훨씬 더 부드럽고 저속하지 않게 느껴졌다”며 “한국에서 공부한다는 건 완전히 그 문화에 몰입하는 걸 의미한다”고 전했다.예술을 전공하는 위고 팔라르는 한국 역사에 매료됐다. 그는 “한국은 수많은 역사적 시기, 외세 침략과 외부적 영향을 겪어 왔고, 이런 경험들이 매우 독특한 예술적 정체성을 형성하는 데 기여했다”고 설명했다.프랑스 유학생들이 한국 생활 중 가장 높이 평가하는 건 ‘안전함’이다.그래픽 디자인을 전공하는 아마이나는 “지하철이나 거리에서 단 한 번도 불안감을 느낀 적이 없다. 밤에는 조심해야 하긴 하지만 프랑스보다 여기에서 더 안심된다”고 말했다.마이웬 코르벨은 한국의 대중교통과 의료 시스템을 높이 평가했다. 그는 “(대중교통이) 매우 잘 발달해 있고 이용하기 편리하며 쾌적하고 정시 운행된다”며 “한국 의료 시스템은 매우 신속하고 효율적이다. 사소한 진료나 검사조차도 모든 것이 매우 체계적이고 접근하기 쉽다”고 밝혔다.적응이 어려운 부분도 있다.롤라 플랑타르는 유교적 색채가 짙은 관습에 대해 “다른 시대에 속한 것 같다”고 털어놨다. 그는 “성차별, 위계질서, 정신 건강이나 환경, 채식주의에 대한 무관심이 만연하다”고 지적했다. 특히 “이곳에서 외모에 대한 집착이 이토록 강하다는 사실에 매우 놀랐다. 성형 수술은 물론, 메이크업, 화장품, 의류 분야에서 매우 다르고 까다로운 미적 기준이 존재한다”고 전했다.이에 대해 모르간 역시 “항상 더 아름다워지려고 노력해야 한다는 압박감을 조성한다”고 덧붙였다.일부는 한 케이팝 댄스 클럽이 외국인 출입을 금지한 사례를 들며 한국 사회의 인종차별적 태도를 문제로 꼽았다.또 회사 직급에 따른 수직적인 위계 구조와 당연시되는 초과 근무 등 한국의 노동 문화도 적응하기 어려운 부분이다. 국제경영학을 전공한 잔 루소는 “한국과 관련해 일하는 건 좋지만, 한국인처럼 일하는 건 하기 힘들다”고 토로했다.뱅자맹 주아노 홍익대 교수는 “때로는 환상적으로 그려지기도 하는 한국은 이질성을 경험하는 걸 좋아하는 프랑스에서 종종 멋진 나라로 인식된다”며 “하지만 현실은 그렇게 단순하지 않다. 환상이 아니라 구체적인 계획을 갖고 와야 한다”고 조언했다.한편 한국과 프랑스 정부는 청년 교류 촉진을 위해 지난 4월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 방한 당시 ‘워킹홀리데이 협정’을 개정하기로 했다. 워킹홀리데이 참여 상한 연령을 기존 30세에서 35세로 상향 조정하는 게 골자다. 이 제도에서 허용하는 근로 시간도 현재 주당 25시간에서 상향 조정될 가능성이 있다.김민지 기자