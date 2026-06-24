옆에 여학생만 앉히고 “목소리가 섹스어필”… 성희롱·성추행 의혹 동국대 교수 결국 해임

세줄 요약 동국대 교수, 술자리 성희롱·추행 의혹 해임

학생회 대자보와 추가 조사로 징계 수위 상향

학교, 특별감사 뒤 사안 중대성 인정해 결정

이미지 확대 서울 중구 동국대 전경. 동국대 제공

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술자리에서 학생들에게 성희롱성 발언과 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹을 받은 동국대 교수가 결국 해임됐다.23일 동국대에 따르면 동국대 교원징계위원회는 문화유산학과 A 교수에 대한 해임을 지난 16일 의결했다. 이에 따라 A 교수는 지난 22일자로 해임됐다.앞서 이 학과 1~3대 학생회는 A 교수가 답사 뒤풀이 등 술자리에서 학생들을 상대로 반복적인 성희롱과 성추행을 했다는 내용의 대자보를 지난해 11월 20일 사회과학관 등에 붙였다.대자보에는 A 교수가 2023년 12월 답사 뒤풀이 자리에서 자신의 옆자리에 여학생만 앉게 한 뒤 ‘목소리가 섹스어필한다’, ‘성적 잘 받고 싶으면 술값 내라’ 등 발언을 하고 학생들의 손·허벅지 등에 반복적인 신체 접촉을 했다는 내용이 담겼다.이듬해 10월 술자리에선 한 여학생에게 ‘오늘 너랑 면담하자고 한 건 사실 너랑 술 마시고 싶어서’라고 하거나, 남녀 학생 모두 있는 자리에서 ‘학문이 주는 기쁨이 여자랑 자는 것보다 훨씬 크다’고 말했다는 주장도 나왔다.의혹이 제기된 이후 동국대는 A 교수를 수업에서 배제하고 답사와 행사 참석을 금지했다. 이어 지난해 12월 교원 징계위원회를 거쳐 A 교수에 정직 3개월 처분을 내렸다.학교 측은 이후 추가 사실관계 확인을 위한 특별감사를 실시하고 피해 학생 면담 등을 진행했다. 그 결과 사안의 중대성이 인정된다고 판단해 최종 해임을 결정했다.문화유산학과 학생 대표는 학내 커뮤니티를 통해 “해임 결정은 학생들이 지속적으로 요구해 온 사안에 대한 최소한의 조치”라며 “교수 본인이 교육부 산하 교원소청심사위원회에 소청을 제기할 가능성이 있는 만큼 향후 절차가 진행되더라도 사안을 끝까지 주시하며 대응할 것”이라고 밝혔다.이정수 기자