사회 [포토] ‘제일 빠른’ 첫 벼베기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/23/20260623800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-23 15:45 입력 2026-06-23 15:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 ‘올해도 풍년’23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다. 2026.6.23 연합뉴스 이미지 확대 6월에 하는 벼 베기23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다. 2026.6.23 연합뉴스 이미지 확대 ‘올해도 풍년’23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다. 2026.6.23 연합뉴스 이미지 확대 ‘올해도 풍년’23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다. 2026.6.23 연합뉴스 이미지 확대 이른 벼 베기23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다. 2026.6.23 연합뉴스 23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 벼 베기 행사가 열린 쌀의 브랜드명은? 임금님표 이천쌀 황금미표 여주쌀