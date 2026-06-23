[포토] ‘제일 빠른’ 첫 벼베기

“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

“미운 4살 남아 봐주실 분” 2박3일에 30만원? 부부여행 가는 부모…구인 글 논란

이제 막 아이 낳았는데…김승규 ‘실수’에 아내에게 몰려가 ‘악플’ 테러

‘둘째 임신’ 안영미, 라디오 하차에 또 ‘美 원정출산’ 의혹…입 열었다

서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

하닉·삼전으로 5억 번 女 “친언니가 5천만원 달라는데 어쩌죠”

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 시의 뮤즈여, 용서해다오… 먹고 살려고 쓴 글에도 내 피가 어려있으니

오경진의 폐허에서 무한으로

반영윤 기자·이지 수습기자 투표용지 부족 사태에 대학가로 번지는 ‘참정권 침해’ 규탄 목소리

서유미 기자 기찻길따라 세계 20여개국 커피향…‘경춘선 공릉숲길 커피축제’ 오세요

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

글·사진 과달라하라 문화체육부 기자 풀코스 6회 완주·3시간 10분 주자, 과달라하라 10㎞ 실패기

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

윤창수 전문기자 ‘못난 전 대통령 아들’서 트럼프 견제받는 대권주자로

김주환 기자 ‘투표용지 대란’ 누가 언제 무엇을 알았는가… 선관위 수사 관문 ‘미필적 고의’

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

포항·울산 강주리 기자 “1500도 쇳물도 로봇이 척척”… 제조 AI 현장 가보니

글·사진 박상준 여행작가 도서관 천장 틈 쏟아지는 햇살… 그날의 파란 여름이 떠올랐다

정연호 기자 “누구든 보이면 죽이려 했다”… 무차별 살인마 잡은 ‘한정판 운동화’

듣는 그날의 사건현장

손지은·김서호 기자 “과도한 중복상장 막아라”…‘코리아 디스카운트’ 해소 법 나왔다

권훈 전문기자 작년 무관 신인왕 서교림, 2주 만에 또 우승…“벌써 2승, 목표는 다승왕”

허백윤 기자 “가장 좋은 먹거리 선사”…‘47년 식품 외길’ 함태호의 고집, ‘갓뚜기’ 만들었다

유용하 과학전문기자 숨막히는 열대야 일수 느는데…“인간이 참을 수 있는 한계 넘었다”

김경두 기자 “결혼식 하객 방명록을 보겠어?”…설마 하다가 세금 폭탄 맞는다

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

윤창수 전문기자 세계 1위 앤트로픽의 인공지능, 왜 두 번이나 퇴출당했나

백서연 기자 60조 캐나다 잠수함 발표 임박...정부, ‘정중동’ 모드 들어간 이유는

[이세라의 브랜드 앤 아트] 여백을 파는 브랜드, 아만 / 이세라 아츠인유 대표·작가·방송인

[자치광장] 경계를 넘어, 은평의 내일 / 김미경 서울 은평구청장

[공직자의 창] 학대 없는 일상은 모두가 지켜야 할 약속 / 정은경 보건복지부 장관

[열린세상] 시스코의 경험을 잊지 말자 / 홍춘욱 프리즘투자자문 대표

[세종로의 아침] 공공 분야까지 뻗친 ‘원시적 약탈금융’ / 황비웅 디지털금융부 기자(차장급)

[서울광장] 청년을 가르치려는 정치의 착각 / 박상숙 논설위원

벼 베기 행사가 열린 쌀의 브랜드명은?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

23일 경기도 이천시 호법면 안평리 비닐하우스 논에서 열린 ‘임금님표 이천쌀 첫 벼 베기’ 행사에서 관계자가 콤바인으로 벼를 베고 있다.온라인뉴스부

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