교도소 옥상서 20대 대체복무요원 추락… “모든 가능성 열어두고 경위 조사”

세줄 요약 여주교도소 옥상서 대체복무요원 추락 사고

20대 A씨 중상, 생명 지장 없는 상태

실족·괴롭힘 등 모든 가능성 조사

이미지 확대 경기 여주교도소 청사 전경. 법무부 교정본부 홈페이지 캡처

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경기 여주교도소에서 근무하던 대체복무요원이 생활관 옥상에서 추락하는 사고가 발생해 교정당국이 수사에 착수했다.23일 뉴스1에 따르면 지난 20일 오후 6시 20분쯤 여주시 가남읍 장단리 여주교도소 내 2층 규모 생활관 건물 옥상에서 20대 대체복무요원 A씨가 지상으로 추락했다.중상을 입은 A씨는 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.당시 A씨는 혼자 옥상에 올라간 것으로 알려졌다.교정당국은 추락 사고 전후 상황을 확인하는 동시에 조직 내부 괴롭힘이나 갑질, 동료 간 갈등 여부 등을 조사할 예정이다.다만 이번 사고와 관련해 현재까지 괴롭힘이나 갑질 등 사례는 확인되지 않았다고 교정당국은 전했다.법무부 관계자는 “실족 등 모든 가능성을 열어두고 자세한 사고 경위를 조사 중”이라고 뉴스1에 말했다.이정수 기자