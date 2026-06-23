신임 이태원특조위원장에 송두환 전 국가인권위원장

“안전사회 위한 책무 완수해야”
국가인권위원장을 지낸 송두환 ‘10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회’ 상임위원이 23일 이태원특조위원장으로 선출됐다. 임기는 오는 9월 특조위 종료일까지다.
이태원특조위는 이날 오전 제60차 위원회를 열어 송 상임위원의 특조위원장 선출을 의결했다.
송 위원장은 취임 인사에서 “참사 이후 오랜 시간 진실을 기다려 온 유가족과 피해자분들의 간절한 요청에 얼마나 충실히 부응할 수 있을지 자신하기 어려웠다”며 “위원장이라는 책무를 매우 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다.
그러면서 “위원회 앞에 놓인 과제는 남겨진 조사 연구 업무를 끝까지 수행해 사안의 진상 규명, 그에 따른 후속대책 및 안전사회 건설을 위한 방책을 제시하는 책무를 완수하는 일”이라고 했다. 이어 “지금 필요한 것은 공동의 목표를 향한 집중과 신뢰”라며 “구성원들이 조사에 전념할 수 있는 환경을 만들고, 함께 책임을 나누며 끝까지 동행하겠다”고 했다.
기자간담회에서 송 위원장은 특조위의 활동 기간 연장을 요구하는 목소리와 관련해 “미완인 채로 방치하는 것보다는 활동 기간 연장을 통해서라도 국민들이 납득할 수 있는 결과를 만들어내는 것이 더 중요하지 않겠나”라고 답했다.
송 위원장은 2000년 민주사회를위한변호사모임 회장을 지냈고, 노무현 전 대통령 재임 당시인 2007년 3월 헌법재판관에 임명돼 2013년 임기를 마쳤다. 2021년 9월부터 2024년 9월까지는 국가인권위원회 위원장을 역임했다.
반영윤 기자
세줄 요약
- 송두환, 이태원특조위원장 선출
- 진상 규명·재발 방지 과제 강조
- 활동 기간 연장 가능성 언급
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