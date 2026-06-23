메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

청송 ‘객주 파크골프장’ 준공…27홀 명품 코스 첫선

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김상화 기자
수정 2026-06-23 14:53
입력 2026-06-23 14:53
세줄 요약
  • 27홀 객주 파크골프장 준공
  • 초보·숙련자 맞춤형 코스 조성
  • 8월 1일 정식 개장 예정
이미지 확대
경북 청송군은 23일 진보면 진안리에 27홀 규모의 ‘객주 파크골프장’ 준공식을 열었다. 청송군 제공
경북 청송군은 23일 진보면 진안리에 27홀 규모의 ‘객주 파크골프장’ 준공식을 열었다. 청송군 제공


경북 청송군은 진보면 진안리에 27홀 규모의 ‘객주 파크골프장’을 준공했다고 23일 밝혔다.

이 파크골프장에는 초보자부터 숙련자까지 누구나 즐길 수 있도록 난이도를 고려한 맞춤형 코스가 조성됐다.

파크골프장 이름인 ‘객주’는 진보면 출신 작가 김주영의 대하소설 제목에서 따왔다. 정식 개장은 8월 1일 계획이다.

청송군은 이날 준공식에 이어 제4회 청송군수배 파크골프대회를 열었다. 군은 시설 점검을 위해 오는 24일부터 내달 31일까지 임시 휴장한다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

윤경희 청송군수는 “남녀노소 누구나 청정 자연 속에서 즐겁게 운동할 수 있는 대한민국 최고의 명품 파크골프장으로 가꾸겠다”고 밝혔다.

청송 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
청송군이 새로 준공한 파크골프장의 규모는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기