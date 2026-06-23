부산 대저생태공원 숙근버베나 만개…도심 힐링공간 각광

세줄 요약 대저생태공원 숙근버베나·가우라 만개

2만㎡ 경관농업단지, 보랏빛 군락 장관

치유 프로그램·사계절 관광지 육성 계획

이미지 확대 대저생태공원. 부산시 제공

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부산시 농업기술센터는 대저생태공원 경관농업단지에 숙근버베나와 가우라가 만개해 시민들의 새로운 힐링 명소로 호응을 얻고 있다고 23일 밝혔다.현재 약 2만㎡ 규모 경관농업단지에는 희망과 화합을 상징하는 보랏빛 숙근버베나가 군락을 이루며 장관을 연출하고 있다. 여기에 자연형으로 식재된 가우라가 한데 어우러져 아름다운 경관을 더하고 있다.여름철 대표 숙근성 초화류인 숙근버베나는 개화기간이 길고 군락미가 뛰어난 것이 특징이다. 벌과 나비 등 다양한 곤충이 찾아오는 생태 친화형 식물로 도시 생태환경 개선에도 기여하고 있다.유미복 시 농업기술센터 소장은 “앞으로 치유 프로그램 등을 운영해 대저생태공원을 부산 대표 힐링 명소이자 사계절 경관 관광 명소로 발전시켜 나가겠다“라고 전했다.현재 대저생태공원에는 팜파스그라스도 순차적으로 생육이 진행되고 있다. 다가오는 가을에는 은빛 수직 경관이 더해져 시민에게 사계절 변화하는 아름다운 경관을 선사할 것으로 기대된다.부산 신정훈 기자