세종대 ‘US 뉴스 세계대학평가’ 국내 6위… 공동연구·논문 ‘탑클래스’

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세종대학교가 세계적인 대학평가기관 US 뉴스 앤 월드 리포트(US News ＆ World Report)가 발표한 ‘2026-2027 세계대학평가’에서 국내 6위, 세계 306위에 올랐다고 23일 밝혔다. 전 세계 2250개 대학을 대상으로 한 이번 평가에서 세종대는 국제 연구협력과 논문의 질적 부문에서 독보적인 성과를 인정받았다.특히 글로벌 공동연구 역량을 평가하는 ‘소속국가 대비 국제공동연구 비율’ 부문에서 세계 19위를 기록하며 세계 유수 연구기관들과의 탄탄한 네트워크를 입증했다.연구의 실질적 영향력을 보여주는 고영향력 논문 성과도 압도적이다. 세종대는 학계에서 많이 인용되는 ‘피인용 상위 10% 논문 비율’에서 세계 47위에 올라 세계 최상위권의 연구 경쟁력을 나타냈다. 이어 분야별 최고 권위 연구를 의미하는 ‘피인용 상위 1% 논문 비율’에서도 세계 186위를 기록했다.엄종화 총장은 “이번 평가는 세종대가 국제 연구협력과 연구의 질적 측면에서 세계적 수준에 도달했음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 글로벌 공동연구를 확대하고 우수한 연구성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.박영주 기자