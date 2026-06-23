부산시, 섬유 패션 원부자재 공동 비축 시스템 구축 추진

세줄 요약 원부자재 가격 급등 대응 위한 공동 비축 추진

부산 섬유·패션기업 72개 사에 자재 지원 계획

공동구매·비축·공급 연계한 공급망 체계 구축

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 원부자재 가격 급등으로 어려움을 겪는 지역 섬유·패션기업을 지원하기 위해 ‘섬유 패션 원부자재 공동 비축 시스템 구축 사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.이번 사업은 염료(폴리에스터, 나일론), 천연가죽, 재봉실 등 섬유·패션 핵심 원부자재의 수급 부담이 커지는 상황에서 지역 기업의 생산 중단과 납기 지연을 예방하고, 안정적인 공급망 체계를 구축해 지역 산업의 생산 기반을 보호하기 위해 마련됐다.시는 부산 소재 섬유·패션·봉제·신발 관련 기업 72개 사를 선정해 업체당 최대 200만원 상당 원부자재를 지원할 계획이다. 지원 품목은 지난 5월 실시한 기업 수요 조사와 원부자재 수급 애로 분석 결과를 바탕으로 전문가로 구성된 운영위원회의 검토를 거쳐 선정했다.이번 사업은 단순한 원부자재 지원을 넘어 기업 수요 조사부터 공동구매, 비축, 공급, 재고관리, 기업 애로 대응까지 연계하는 지역 단위 공급망 대응체계 구축에 중점을 두고 추진된다.박동석 시 첨단산업국장은 “이번 사업은 기업 수요와 재고정보를 기반으로 위기에 선제적으로 대응할 수 있는 지역 단위 공급 안전망을 구축하는 사업”이라며 “지역 섬유 패션기업이 현장에서 체감할 수 있는 지원체계를 지속적으로 강화하겠다”라고 전했다.부산 신정훈 기자