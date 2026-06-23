“과외교사가 10대 자매 성폭행” 보호자 신고…경찰, 40대 남성 수사

세줄 요약 40대 과외교사, 10대 자매 성폭행 신고 접수

부천 원미경찰서, 유사강간 혐의 입건 수사

현장 증거 수집·피해자 보호 이유 비공개

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40대 과외 교사가 10대 자매를 성폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.경기 부천 원미경찰서는 유사 강간 등 혐의로 40대 남성 A씨를 입건했다고 23일 밝혔다.A씨로부터 과외를 받고 있는 10대 자매의 보호자는 A씨가 자매를 성폭행했다고 신고했다.신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 증거를 수집하는 한편 A씨를 상대로 구체적인 경위를 조사하고 있다.경찰 관계자는 “피해자 보호를 위해 구체적인 내용을 밝힐 수 없다”고 말했다.강남주 기자