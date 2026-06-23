경찰, 계룡시청 압수수색…공직선거법 위반 혐의

세줄 요약 계룡시청 압수수색, 공직선거법 위반 혐의 수사

6·3 지방선거 전 금품 제공 의혹과 연관

경찰, 시장실 등 대상 영장 집행 중

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충남경찰청 반부패수사대가 23일 오전 계룡시청 압수수색을 진행 중이다.경찰은 이날 오전 10시쯤부터 계룡시청에 수사관 4명을 보내 시장실 등을 압수수색하고 있다.이번 압수수색은 지난 6·3 지방선거를 앞두고 이응우 계룡시장이 지지를 호소하며 유권자에게 금품을 건넸다는 의혹과 관련한 것으로 알려졌다.앞서 경찰은 지난달 초 계룡시청과 이 시장의 선거캠프, 자택 등을 압수수색을 진행했다.국민의힘 소속의 이 시장은 이번 선거에서 재선에 성공했다.경찰 관계자는 “공직선거법 위반 혐의로 압수수색 영장을 발부받아 집행하고 있다”며 “자세한 것은 수사 중인 사안이라 밝힐 수 없다”고 말했다.계룡 이종익 기자