서울 강서구 화곡6동 급경사길에 계단·열선 생겼다

진교훈 구청장, 지난 3월 현장 순찰 지역

이미지 확대 강서구 급경사길 점검 진교훈(오른쪽 두번째) 서울 강서구정장이 지난 3월 11일 화곡6동 교남학교 인근 언덕길을 둘러보고 있다.

강서구 제공

이미지 확대 강서구 급경사길에 계단·열선 설치 서울 강서구 교남학교 인근 급경사길에 열선과 계단 공사가 완료된 모습.

강서구 제공

세줄 요약 화곡6동 급경사길 계단·열선 설치 완료

교남학교 인근 낙상 우려 해소 조치

현장 점검 뒤 신속한 보행 안전 개선

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서울 강서구가 화곡6동 교남학교 인근 급경사 도로에 계단과 열선 설치 공사를 마쳤다고 23일 밝혔다.구에 따르면 이곳은 경사도가 25%에 달해 비가 오거나 겨울철 빙판길에 인근 주민이나 교남학교 학생들의 낙상 우려가 제기된 곳이다.진교훈 강서구청장이 지난 3월 11일 현장 순찰 당시 주민 보행 불편과 낙상 사고 위험을 확인한 데 따라 개선 사업이 진행됐다. 당시 진 구청장은 “도로가 가파르고 높낮이 차이가 심해 주민 통행이 어렵다”면서 “계단 설치를 포함해 안심하고 다닐 방법을 신속하게 마련해달라”고 지시했다.이에 구는 주민 안전 확보를 최우선으로 삼고 즉시 개선에 착수했다. 지난 5월 말 기존 경사로의 한쪽 공간을 효율적으로 활용해 폭 0.7~0.9m, 길이 14.0m, 높이 3.18m 규모의 계단 33개 설치를 마쳤다. 기습적인 강설이나 한파에도 안전하게 이동할 수 있도록 도로에 열선도 설치했다.구는 이동 약자의 보행 환경 개선을 위해 지속적으로 노력 중이다. 앞서 지난해 서진학교 인근 흙길 구간에 폭 1.5m, 길이 100m의 목재 데크길을 조성하기도 했다. 등촌1동, 화곡본동 등에도 도로 열선이 설치돼 있다.진 구청장은 “앞으로도 일상 속 크고 작은 보행 불편을 꼼꼼히 살피고, 안전한 생활 인프라를 확충하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자