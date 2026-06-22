순경 통합 공채했더니… 여성 합격 2배 수준 껑충

최종 합격자 남 1829명·여 1112명

남녀 체력검사 통과율은 2배 차이

“전체 경찰 중 여경 비율 16% 수준”

이미지 확대 경찰 로고. 서울신문DB

세줄 요약 남녀통합 순경 공채 첫 전면 적용

여성 합격자 37.8%로 비율 상승

응시 성비와 합격 성비 거의 일치

2026-06-23 10면

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남녀통합 선발 방식을 첫 전면 적용한 올해 상반기 순경 공개채용에서 합격자 3명 중 1명이 여성인 것으로 나타났다. 기존 남녀를 분리해 선발했을 때 여성 합격자가 통상 20% 안팎이었던 것과 비교하면 크게 오른 수치다.경찰청은 2026년 제1차 순경 공채 최종 합격자 2941명 중 남성이 1829명(62.2%), 여성이 1112명(37.8%)이라고 22일 밝혔다. 응시자 2만 9972명 중 남성은 62.9%, 여성은 37.1%로 응시자 비율과 합격자 성비가 비슷했다. 이번 순경 공채는 체력검사를 포함해 남녀 모두 같은 기준을 적용, 통합 선발한 첫 시험이었다.일부 지역에서는 여성 합격자가 남성 합격자보다 많았다. 부산에서는 총 213명이 합격했는데 여성 합격자가 117명(54.9%), 남성이 96명(45.1%)이었다. 대구는 92명의 합격자 중 남성이 46명, 여성이 46명으로 남녀 합격자 수가 같았다.남녀 응시자 공통 기준이 적용되는 순환식 체력검사 통과율은 남성 88.6%, 여성 42.5%였다. 체력검사는 ▲장애물 달리기 ▲장대 허들 넘기 ▲밀기·당기기 ▲구조하기 ▲방아쇠 당기기 등 5개 종목으로 구성되는데, 남녀 모두 4분 40초 안에 통과해야 한다.여성 합격자 비율이 높아진 배경으로는 여성 응시자의 경쟁률이 몇 년 동안 남성보다 높은 점이 꼽혔다. 최근 경쟁률은 2024년 남성 10.4대 1·여성 27대 1, 2025년 남성 9대 1·여성 20.1대 1로 여성이 남성보다 2배 이상 높았다.유재성 경찰청장 직무대행은 이날 기자간담회에서 여성 경찰관 증가에 따른 현장 대응력 우려에 대해 “전체 경찰 중 여성 경찰관 비율은 아직 16.3%”라며 “국민 우려가 없도록 지속적으로 점검하겠다”고 말했다.손지연 기자