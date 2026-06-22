적십자 회장에 인요한 전 국민의힘 의원

이미지 확대 국민의힘 의원이었던 인요한(66) 전 연세대학교 국제진료센터 교수가 22일 대한적십자사 제32대 회장으로 선출됐다. 대한적십자사 제공

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국민의힘 의원이었던 인요한(G사진明·66) 전 연세대학교 국제진료센터 교수가 22일 대한적십자사 제32대 회장으로 선출됐다. 인 선출자는 대한적십자사 조직법에 따라 명예회장인 대통령의 인준을 거친 뒤 3년간 회장 직무를 수행한다.전북 전주 출신인 인 선출자는 연세대 의학 학사, 고려대 의학 석사·박사 학위를 받았다. 1991년 세브란스병원 국제진료센터 소장을 맡아 국내 외국인 진료 기반을 마련했으며, 2012년 한국형 앰뷸런스 개발 공로로 대한민국 1호 특별귀화자가 됐다. 제22대 국회의원, 유진벨재단 공동 설립자, 제4대 한국국제보건의료재단 총재 등을 지냈다.인 선출자는 “적십자 인도주의 정신 아래 그간의 다양한 활동 경험을 바탕으로 대한적십자사의 발전을 이끌고, 소외된 이웃을 돕는 데 헌신하겠다”고 밝혔다.이현정 기자