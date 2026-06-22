보은군 파크골프장 관외 방문객 지역상품권 준다

세줄 요약 관외 방문객 대상 이용료 일부 상품권 환급

보은파크골프장 활용한 지역상권 활성화 추진

36홀 규모와 자연경관으로 꾸준한 인기

이미지 확대 보은군 탄부면에 위치한 보은파크골프장. 보은군 제공.

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충북 보은군은 보은파크골프장을 이용하는 관외 방문객들에게 이용료를 지역상품권으로 돌려주는 마케팅을 시행한다고 22일 밝혔다.이번 마케팅은 탄부면에 위치한 보은파크골프장을 활용해 지역상권 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.환급 대상은 보은파크골프장을 이용하는 관외 방문객이다. 이용료 5000원을 납부하면 이 가운데 3000원을 결초보은상품권으로 환급받을 수 있다. 현장에서 받은 지류상품권은 보은 관내 가맹점에서 유효기간 내에 사용할 수 있다.36홀을 갖춘 보은파크골프장은 수려한 자연경관과 다양한 난이도의 코스를 갖춰 꾸준한 인기를 얻고 있다. 지난해에 2만 1000여명이 이용했는데 이 가운데 3200명이 외지인이다.군 관계자는 “상당수 파크골프장이 18홀인데 보은파크골프장은 36홀인 데다 관리 상태도 좋아 멀리 강원도에서도 올 정도로 인기가 많다”며 “스포츠와 관광이 어우러진 활력 있는 지역을 만들기 위한 사업을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.현재 보은지역 파크골프장은 보은파크골프장 1곳이다.보은 남인우 기자