부산 금융박물관로드, 유아부터 성인까지 맞춤형 금융교육 프로그램으로 개편

세줄 요약 부산금융박물관로드, 연령별 맞춤형 개편 발표

키즈로드·마스터로드로 금융교육 이원화 추진

증권박물관 참여로 통합 플랫폼 구축

이미지 확대 부산국제금융센터

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부산시는 부산금융박물관로드를 눈높이에 맞춰 운영 코스를 나이별 맞춤형 체계로 개편한다고 22일 밝혔다.부산금융박물관로드는 부산국제금융센터(BIFC)내 금융공공기관 박물관·전시시설을 연계한 금융교육 프로그램이다. 부산국제금융진흥원이 실무를 지원하고, 부산시, 기술보증기금, BNK부산은행, 한국거래소, 한국은행 부산본부, 한국예탁결제원 등 7개 기관이 협력해 운영하고 있다.이번 개편은 참여 대상별 특성을 반영한 맞춤형 교육환경 조성과 금융교육 콘텐츠 확대를 위해 추진됐다. 특히 미취학 아동부터 성인까지 전 연령층이 금융교육에 참여할 수 있도록 나이별 특성을 반영한 키즈로드(Kids Road)와 마스터로드(Master Road)로 운영 코스를 이원화했다.키즈로드는 미취학 아동을 대상으로 운영되며, 한국예탁결제원 증권박물관을 포함해 아동이 쉽고 흥미롭게 금융을 접할 수 있도록 체험 중심 프로그램으로 구성됐다. 마스터로드는 초등학생 이상부터 성인까지 참여할 수 있는 과정으로 기존 전문적인 금융 교육 흐름을 유지하며, 금융시장과 자본시장 전반에 대한 심화 교육을 제공한다.특히 한국예탁결제원 증권박물관이 새로 참여함에 따라 부산국제금융센터 일원의 주요 금융박물관과 전시시설이 모두 연계되는 통합 금융교육 플랫폼이 구축됐다.부산 신정훈 기자