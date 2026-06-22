매직컨벤션 26~28일 부산 영화의전당서 열려

세줄 요약 부산 영화의전당서 26~28일 매직컨벤션 개최

갈라쇼·국제마술대회·체험행사 등 다채로운 구성

해운대 구남로 버스킹 챔피언십 무료 관람

이미지 확대 제20회 BIMF 매직 갈라쇼 공연 커튼콜. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

매직 컨벤션이 26일부터 28일까지 부산 영화의전당에서 열린다.부산시와 부산국제매직페스티벌 조직위원회가 주최하는 이번 행사는 매직 갈라쇼, 국제마술대회, 매직 렉쳐, 버스킹 챔피언십을 비롯해 다양한 마술을 체험할 수 있는 부대행사로 진행된다.개막을 알리는 매직 갈라쇼는 세계적인 마술사들의 현란한 공연을 한자리에서 엿볼 기회다. 한국, 프랑스, 대만, 말레이시아 등 국내외 8명의 정상급 마술사가 출연한다.메인 프로그램인 국제마술대회는 신인 마술사 등용문으로 한국, 대만, 일본, 인도네시아 등 4개국에서 23명의 마술사가 본선에 진출했다. 이번 대회는 내년 아시아 마술 챔피언십(FISM ACM) 출전권을 획득할 수 있는 마지막 기회로 치열한 경쟁이 예상된다.축제 대미는 영광의 마무리 무대 위너쇼로서 국제마술대회 및 버스킹 챔피언십 우승자들의 세리머니쇼로 펼쳐진다. 지난해 국제마술대회 스테이지 1위 양재혁 등 세계 무대에 주목받을 차세대 마술사들이 출연해 각자의 독창적인 마술 기법을 선보인다.부대행사는 마술 도구를 직접 보고 구매할 수 있는 딜러 부스, 클로즈업 마술 시연, 다양한 이벤트존 등으로 누구나 즐길 수 있도록 구성됐다.마지막으로 26일부터 27일까지 해운대 구남로에서는 거리 예술가들의 올림픽인 ‘제8회 버스킹 챔피언십’을 무료로 관람할 수 있다.부산 신정훈 기자