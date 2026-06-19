사회 [포토] ‘비행 준비완료’ 어린제주매 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/19/20260619800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-19 16:10 입력 2026-06-19 16:10 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 언급된 제주매의 상태는? 성체 새끼