[포토] ‘비행 준비완료’ 어린제주매

1 / 7 이미지 확대 이소 앞둔 어린 제주매의 비행 준비 19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

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19일 이소를 앞둔 어린 제주매가 서귀포시 서홍동의 한 절벽 둥지에서 비행을 위한 날갯짓을 연습하고 있다.온라인뉴스부