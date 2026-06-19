울산시, ‘고체수소저장합금’ 적용 굴착기 실증…건설장비 무공해 전환 가속

세줄 요약 울산시, 수소전기 굴착기 실증사업 선정

14t급 2대 투입해 2000시간 이상 운용

무공해 건설장비 전환·상용화 기반 마련

이미지 확대 울산시청.

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울산시가 수소를 연료로 사용하는 굴착기 상용화를 위한 실증에 나선다.시는 기후에너지환경부의 ‘2026 에너지기술개발사업’ 신규과제에 ‘고체수소저장합금 적용 수소 기반 중대형 굴착기 실증사업’이 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.공모 선정에 따라 시는 HD건설기계 등 6개 참여기관과 국가연구개발사업 협약을 체결하고 본격적인 실증에 착수한다. 이 사업에는 국비 85억원, 시비 3억원, 민자 78억원 등 총 166억원이 투입된다.사업 핵심 목표는 굴착기 등 디젤 건설장비를 온실가스와 대기오염물질을 배출하지 않는 수소 연료전지 기반 전기동력 장비로 전환하는 것이다. 수소전기 건설기계 상용화에 필요한 작업 데이터, 안전·인증 기준도 확보할 계획이다.이번 실증에는 고체수소저장합금을 적용해 개발한 HD건설기계의 14t급 수소전기 굴착기 2대가 투입된다. 울산 동구 자동차일반산업단지 조성사업 현장과 전북 건설현장 등 두 곳에서 2000시간 이상 수소전기 굴착기를 운용하며 연비, 충전 효율, 장비 고장 빈도 등 데이터를 축적하고 성능과 경제성, 안전성을 검증한다.고체수소저장합금은 고체 금속 내부에 기체 상태의 수소 분자를 높은 밀도로 저장하는 기술이다. 고압 기체 저장 방식보다 낮은 압력으로 운용할 수 있어 사고 위험을 줄일 수 있다. 충전소 구축 비용도 기존보다 5분의 1 수준으로 줄일 수 있다.시는 이번 실증을 바탕으로 수소저장합금을 적용한 수소전기 굴착기, 충전 시스템 표준과 시험·인증 체계를 구축해 세계 시장에서 경쟁력을 키울 방침이다.울산시 관계자는 “이번 수소전기 굴착기 실증을 통해 건설현장의 무공해 장비 전환을 이끌겠다. 지속적인 협력으로 친환경 건설장비 보급 확대와 수소경제 발전에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자