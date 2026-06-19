[포토] 한강공원 수영장 개장

1 / 4 이미지 확대 수영장에서 무더위 날려요 19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 수영장에서 무더위 날려요 19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 한강공원 수영장 개장 19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 한강공원 수영장 개장19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

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19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다.온라인뉴스부