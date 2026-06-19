사회 [포토] 한강공원 수영장 개장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/19/20260619500138 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-19 14:21 입력 2026-06-19 14:21 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 수영장에서 무더위 날려요19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 수영장에서 무더위 날려요19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 한강공원 수영장 개장19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 이미지 확대 한강공원 수영장 개장19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스 19일 개장한 서울 여의도 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 피하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 여의도 한강공원 수영장이 개장한 날짜는? 18일 19일