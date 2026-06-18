사회 [포토] 2026 강릉단오제, 그네 뛰는 외국인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/18/20260618800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-18 17:26 입력 2026-06-18 17:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 한복 차림의 외국인 관광객이 그네를 뛰고 있다. 2026.6.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 읍면동 대표 선수들이 씨름 대결을 벌이고 있다. 2026.6.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 이순덕 전승교육사가 세존굿을 선보이고 있다.세존굿은 생산을 관장하는 신 세존과 당금애기의 결합과정을 그린 무속 신화를 구현하는 굿이다. 2026.6.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 읍면동 대표 선수들이 씨름 대결을 벌이고 있다. 2026.6.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 이순덕 전승교육사가 세존굿을 선보이고 있다.=세존굿은 생산을 관장하는 신 세존과 당금애기의 결합과정을 그린 무속 신화를 구현하는 굿이다. 2026.6.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 이순덕 전승교육사가 세존굿을 선보이고 있다. 세존굿은 생산을 관장하는 신 세존과 당금애기의 결합과정을 그린 무속 신화를 구현하는 굿이다. 2026.6.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에 관람객 발길이 이어지고 있다. 2026.6.18 연합뉴스 18일 강원 강릉시 남대천 일원에서 진행 중인 ‘2026 강릉단오제’에서 한복 차림의 외국인 관광객이 그네를 뛰고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지