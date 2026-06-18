부산서 광역단위 방사능 재난 대비 대규모 합동 훈련

세줄 요약 부산시, 방사능 재난 대비 광역단위 훈련

26개 기관 265명 참여, 역대 최대 규모

육·해·공 입체 탐지와 통신체계 점검

이미지 확대 방사선 탐지 훈련. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 방사능 재난에 대비한 ‘광역단위 합동 방사선 탐지훈련’을 18일부터 이틀간 한다고 밝혔다.전국 지자체 가운데 부산시만 시행하는 광역단위 특성화 훈련인 이번 훈련은 원자력시설 사고 및 방사능 유출 등 실제 재난 상황을 가정해 진행되며, 위기관리 행동 매뉴얼 기반 방사선 탐지계획 적정성과 실효성을 검증한다.관·군·경 26개 기관이 참여하며, 실제사고 상황에 대비한 대응체계 점검과 훈련 현장 안전 확보를 위해 역대 최대 인원인 265명이 참여한다.1일 차(18일)에는 현장대응요원 역량강화 교육과 장비 운영 실습 등을 시행하고, 2일 차(19일)에는 실제 상황을 가정한 행동화 훈련을 진행한다.훈련 주요 내용은 위기관리 행동 매뉴얼 실효성 검증, 관계기관 협업을 통한 육·해·공중 입체적 방사선 탐지, 방사선 비상단계에 따른 기관별 임무·역할 정립, 현장 중심의 실시간 통신 및 상황전파체계 구축 등이다.특히 행동화 훈련이 시행되는 19일에는 차량·함정·헬기 등을 동원해 시역 내 광범위한 지역에 대한 육·해·공 입체적 방사선 탐지를 시행하며, 기관별 임무와 역할 수행체계를 집중적으로 점검한다.부산 신정훈 기자