부산, 글로벌 창업 도시 세계 70위권 진입…1년 만에 10계단 상승

평기기관 스타트업지놈 ‘부산은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 창업생태계 중 하나“

이미지 확대 스타트업지놈 신흥창업 도시순위(70~100위). 부산시 제공

세줄 요약 글로벌 신흥 창업도시 70위권 진입

1년 만에 10계단 상승한 부산

자금조달·R&D 혁신역량 강점

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부산시는 글로벌 창업 생태계 평가기관 스타트업지놈(StartupGenome)이 평가한 ‘글로벌 신흥 창업 도시 상위(TOP) 100개 도시 순위’에서 세계 70위권을 기록했다고 18일 밝혔다.부산은 지난해 처음으로 80위권에 진입한 데 이어 올해(2026년)는 70위권으로 상승하며 1년 만에 10계단 도약했다.스타트업 지놈은 세계 350여 개 도시의 2023년 7월부터 2025년 12월까지 실적을 바탕으로 성과, 자금조달, 시장진출, 인재 및 창의 경험, AI 중심 전환, 연구개발 혁신역량 등 6개 항목을 평가해 창업생태계 순위를 매겼으며, 부산은 자금조달과 연구개발 혁신역량에서 높은 평가를 받았다.시는 이번 순위 상승이 부산기술창업투자원 설립, 1조5000억원 규모 창업펀드 조성, 글로벌 창업허브 부산 등 창업 기반 시설 확충 지속적인 창업생태계 조성의 성과가 반영된 것으로 보고 있다.스타트업 지놈은 또 부산을 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 창업생태계 중 하나로 평가하며, 지속적인 정책 추진과 적극적인 공공 투자 등이 성장의 원동력이 됐다고 분석했다.부산 신정훈 기자