이철우 “영덕 신규 원전 건설, 동해안 발전 견인할 큰 계기”

경주 SMR 유치 탈락에는 “아쉽다…추가 유치 노력”

이미지 확대 이철우 경북도지사. 경북도 제공

세줄 요약 영덕 신규 원전 2기 후보지 선정 발표

주민 소통 통한 에너지·지역발전 동반 강조

경북 원전 중심지 도약과 전력 확보 필요성

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이철우 경북도지사는 자신의 페이스북에 지난 17일 영덕군이 대형 신규 원전 2기 후보지로 선정된 것과 관련해 “영덕과 경북 동해안 발전의 큰 계기가 되도록 하겠다”고 밝혔다.그는 “무엇보다 지역 주민들과 충분히 소통하면서 국가 에너지 정책과 지역 발전이 함께 가는 성공 모델을 만들어가겠다”고 전했다.이 지사는 “앞으로는 전기가 모든 발전의 원동력이고 산업도, 경제도, 과학기술도, 일상도 안정적인 전기가 있어야 움직인다”며 “특히 인공지능(AI) 시대에는 충분한 전력 확보가 지역 발전의 기반이자 국가 경쟁력이다”고 강조했다.이어 “경북은 국내 원전 26기 가운데 절반인 13기가 자리한 대한민국 원전 중심지로 여기에 영덕 신규 원전 2기까지 더해지면 경북은 대한민국 에너지 안보와 첨단산업 발전을 책임지는 핵심 거점으로 더 크게 도약하게 된다”고 기대했다.경주가 소형모듈원자로(SMR) 유치전에서 탈락한 것과 관련해서는 “경주는 SMR 연구개발을 위해 조성된 문무대왕과학연구소가 있는 곳이다”며 “국가가 차세대 원전 연구 기반을 경주에 만들어 왔는데 정작 SMR 후보지가 경주가 아니라는 점은 아쉬울 수밖에 없다”고 적었다.그러면서 “하지만 여기서 멈추지 않고 경북이 SMR 연구개발과 산업 생태계의 중심지가 될 수 있도록 계속 준비하겠다”며 “앞으로 추가 SMR 입지 선정 과정에서는 반드시 경주가 유치될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.안동 김상화 기자