윤병태 나주시장 “나주 100년 대계 다시 쓴다”

민관 합동 ‘미래전략위원회’ 출범

에너지·관광·농생명 전문가 참여

이미지 확대 나주시가 17일 일자리종합지원센터에서 ‘나주 대도약 미래전략위원회’ 출범식을 개최하고, 지역 미래 발전 전략 수립과 핵심 정책 발굴을 위한 본격적인 활동에 들어갔다.

세줄 요약 미래전략위원회 공식 출범, 100년 대계 착수

에너지·관광·농생명 중심 핵심 현안 점검

10대 공약 실효성 검토와 실행 로드맵 마련

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전남 나주시가 민선 9기 시정의 나침반이 될 ‘나주 대도약 미래전략위원회’를 공식 출범시키며, 미래 100년 설계를 위한 대장정에 돌입했다.단순한 자문 기구의 틀을 벗어나, 정책의 실효성을 담보하고 시민이 체감할 수 있는 구체적인 실행 방안을 도출하는 ‘실무형 브레인스토밍’ 체제를 구축하겠다는 복안이다.나주시는 지난 17일 일자리종합지원센터에서 ‘나주 대도약 미래전략위원회’ 출범식을 갖고 본격적인 정책 구상에 착수했다고 밝혔다.이날 행사는 윤병태 나주시장과 혁신도시 전문가인 이민원 위원장(혁신도시정책연구원장)을 필두로 에너지, 농업, 관광, 복지 등 각 분야에서 풍부한 경륜을 갖춘 전문가 14인이 참석해 나주의 미래 청사진을 공유하는 자리로 마련됐다.위원회는 향후 에너지 산업 육성, 혁신도시 발전, 농업 경쟁력 강화, 관광 활성화 등 시정 전반의 핵심 현안을 정밀 점검한다.특히 민선 9기 핵심 공약의 실현 가능성을 면밀히 검토하고, 이를 구체화할 수 있는 전략적 로드맵을 수립하는 중책을 맡게 된다.가장 시급한 과제는 이달 말까지 예정된 ‘10대 정책 공약’의 집중 점검이다.위원회는 공약의 실효성을 높여 시정 기조에 즉각 반영할 수 있도록 속도감 있는 논의를 이어갈 계획이다.이민원 위원장은 “각 위원의 전문성을 바탕으로 10대 공약을 더욱 촘촘하게 보완해 나갈 것”이라며 “나주 발전에 기여한다는 자부심을 갖고 정책 완성도를 높이겠다”고 포부를 밝혔다.윤병태 시장은 이날 출범식에서 나주의 지정학적, 경제적 위상을 재정립할 것을 주문했다.윤 시장은 “전남·광주 통합이라는 대변혁의 시대적 조류 속에서 나주의 역할이 그 어느 때보다 중요하다”고 전제한 뒤, “나주의 미래는 에너지, 관광, 농생명이라는 3대 핵심 축에 달려 있다”고 강조했다.이어 윤 시장은 “위원들이 가진 전문성과 현장 경험이 나주의 향후 4년, 나아가 100년의 설계도를 그리는 자양분이 될 것”이라며 “짧은 일정 내에 공약이 내실 있게 이행될 수 있도록 전문가적 고견을 가감 없이 제안해달라”고 당부했다.이번 미래전략위원회의 가동으로 나주시는 지속 가능한 성장 동력을 확보하고, 시민의 삶의 질을 실질적으로 개선할 수 있는 정책 추진 기반을 한층 공고히 할 것으로 기대된다.나주 서미애 기자