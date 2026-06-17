사회 [포토] 무더위 속 인명구조훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/17/20260617800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-17 17:23 입력 2026-06-17 17:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 경북도119특수대응단 무인수상드론 출동17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1 이미지 확대 무인수상드론 요구조자 발견17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1 이미지 확대 무인수상구조드론 긴급 출동 훈련17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1 이미지 확대 무인수상구조드론 인명 구조 완료17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1 이미지 확대 경북119특수대응단 무인수상구조드론 훈련17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1 17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경북 119특수대응단이 인명구조훈련을 실시한 시기는? 본격적인 물놀이철 이후 본격적인 물놀이철을 앞두고