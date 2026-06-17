[포토] 무더위 속 인명구조훈련

1 / 5 이미지 확대 경북도119특수대응단 무인수상드론 출동 17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1

이미지 확대 무인수상드론 요구조자 발견 17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1

이미지 확대 무인수상구조드론 긴급 출동 훈련 17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1

이미지 확대 무인수상구조드론 인명 구조 완료 17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1

이미지 확대 경북119특수대응단 무인수상구조드론 훈련17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 2026.6.17 뉴스1

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17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다.온라인뉴스부