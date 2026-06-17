사회 [포토] ‘너무 뜨거운’ 투쟁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/17/20260617800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-17 15:13 입력 2026-06-17 15:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 ‘더워도 투쟁’민주노총 전국보건의료산업노조 조합원이 17일 서울 숭례문 앞에서 열린 산별교섭 투쟁 승리 결의대회에서 머리끈을 매고 있다. 2026.06.17. 뉴시스 이미지 확대 ‘덥다 더워’민주노총 전국보건의료산업노조 조합원들이 17일 서울 숭례문 앞에서 열린 산별교섭 투쟁 승리 결의대회에서 햇빛을 가리거나 손선풍기로 더위를 피하고 있다. 2026.06.17. 뉴시스 이미지 확대 ‘덥다 더워’민주노총 전국보건의료산업노조 조합원들이 17일 서울 숭례문 앞에서 열린 산별교섭 투쟁 승리 결의대회에서 햇빛을 가리거나 손선풍기로 더위를 피하고 있다. 2026.06.17. 뉴시스 이미지 확대 ‘덥다 더워’민주노총 전국보건의료산업노조 조합원들이 17일 서울 숭례문 앞에서 열린 산별교섭 투쟁 승리 결의대회에서 햇빛을 가리거나 손선풍기로 더위를 피하고 있다. 2026.06.17. 뉴시스 민주노총 전국보건의료산업노조 조합원이 17일 서울 숭례문 앞에서 열린 산별교섭 투쟁 승리 결의대회에서 머리끈을 매고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 집회를 주최한 단체는? 민주노총 보건의료산업노조 한국노총 의료연합