한국임업진흥원, ‘2025년도 기타공공기관 경영실적평가’ A등급 달성

이미지 확대 한국임업진흥원 사옥 전경. 한국임업진흥원 제공

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한국임업진흥원은 산림청이 실시한 ‘2025년도 기타공공기관 경영실적평가’에서 A(우수)등급을 받았다고 17일 밝혔다.공공기관 경영실적평가는 기관의 주요 사업 성과와 경영관리 전반을 종합적으로 평가하는 정부의 대표적인 경영평가 제도로, 한국임업진흥원은 임업인 지원 확대와 함께 인공지능(AI), 블록체인 등 첨단기술을 선도적으로 도입·활용한 점이 주요 성과로 인정받았다는 설명이다.최무열 한국임업진흥원장은 “이번 성과는 임직원들의 노력과 산림청, 관계기관, 임업인들의 관심과 지원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 국민과 임업인에게 더욱 신뢰받는 기관으로서 임업과 산촌 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김태곤 리포터