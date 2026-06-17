울산시, 유망기업 11개사 선정해 수소전문기업 키운다

세줄 요약 수소 유망기업 11곳 선정, 예비수소전문기업 육성

올해 9억원 투입, 기업당 2000만~7000만원 지원

시장 진입형·기술 지원형·사업화 지원형 패키지 운영

이미지 확대 울산시청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시가 수소 분야의 유망기업을 발굴하고 기술개발 및 사업화를 전폭 지원해 ‘수소전문기업’ 육성에 박차를 가한다.시는 17일 울산테크노파크 수소연료전지실증화센터에서 11개 기업과 ‘2026년 울산 예비수소전문기업 지원사업’ 협약식을 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 선정된 기업들의 지원 내용과 역할, 의무 사항 등을 명확히 하고, 원활한 사업 수행을 위한 상호 협력을 다짐하기 위해 마련됐다.‘예비수소전문기업 지원사업’은 수소 생산·저장·운송·활용 등 수소산업 전주기 분야에서 우수한 기술력과 성장 가능성을 보유한 기업을 발굴해 육성하는 사업이다.시는 지난 4월 공모에 참여한 기업들을 대상으로 기술력, 사업성, 추진 목표, 수소전문기업 전환 가능성 등을 종합 평가해 최종 11개 사를 선정했다.이번에 선정된 기업은 덕양가스, 한영그린파워, 제이엘에너지, 아즈텍에너지, 한텍, 매크론, 한영테크노켐, 카프로, 케이랩스, 케이앤디에너젠, 하이정션솔루션 등이다.시는 올해 총 9억원의 사업비를 투입해 기업당 최소 2000만원에서 최대 7000만원까지 맞춤형으로 지원할 예정이다.특히 기업의 성장 단계에 맞춰 ▲시장 진입형 ▲기술 지원형 ▲사업화 지원형 등 3개 패키지로 나누어 촘촘한 지원책을 펼친다.시장 진입형은 수소산업에 처음 진입하는 초기 기업을 대상으로 기술 및 사업모형(비즈니스 모델) 수립을 돕는다.기술·사업화 지원형은 핵심기술 고도화, 제품 상용화, 인증 획득, 판로 개척 등을 지원해 최종적으로 ‘수소전문기업’으로 성장할 수 있도록 견인한다.이번 사업은 울산시가 기후에너지환경부 주관 공모사업에 선정되면서 지난해부터 올해까지 2년간 추진되는 사업이다. 총사업비는 18억원(국비 9억원, 시비 6억원, 민자 3억원) 규모다.현재 울산 지역 내 정부 지정 수소전문기업은 에스디지, 어프로티움, 일신에너지, 하이어스 등 총 4개 사다. 시는 이번 예비수소전문기업 지원사업을 통해 관내 수소전문기업의 수를 크게 늘리고, 지역 수소산업 생태계를 더 공고히 하겠다는 방침이다.시 관계자는 “이번 협약이 유망 기업들이 수소전문기업으로 도약하는 발판이 되길 기대한다”며 “울산이 대한민국 수소 산업의 중심지로서 확고히 자리매김할 수 있도록 기술 고도화와 사업화 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자