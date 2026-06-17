한양대, 카자흐스탄과 연쇄 MOU… 핵심광물 공급망 넓힌다

세줄 요약 카자흐스탄 국영기관·기업과 연쇄 MOU 체결

핵심광물 공급망 대응 위한 공동 R&D 추진

한양대, 국내 산학연 연결 허브 역할 강화

이미지 확대 김연규(오른쪽) 한양대 국제대학원장 및 국제대학장이 지난 11일 카자흐스탄 아스타나에서 카자흐스탄 산업건설부 산하 국영기업 ‘국가기술예측센터’와 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 한양대 제공

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한양대학교가 글로벌 자원 무기화와 공급망 위기에 대응해 중앙아시아 자원 부국인 카자흐스탄과 손을 잡았다.한양대는 지난 11일 카자흐스탄 아스타나에서 국영기업인 국가기술예측센터(NCTF), 희유금속 전문기업 제즈카즈간레드멧(Zhezkazganredmet)과 각각 과학·기술·산업·교육 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 17일 밝혔다.이번 협약은 김연규 한양대 국제대학원 교수가 카자흐스탄 산업건설부의 공식 초청을 받아 ‘2026 광업·제련 콩그레스(AMM 2026)’에 참석하면서 성사됐다. 한양대는 국내 유관 기업과 연구소를 카자흐스탄 현지와 연결하는 ‘글로벌 융합 허브’ 역할을 맡게 된다.NCTF는 카자흐스탄 정부의 희유금속·희토류 산업 육성 전략을 전담하는 핵심 국영기관이다. 양 기관은 산업지질과 핵심 원자재 가공 분야 공동 연구개발(R＆D), 연구 인력 교류 등을 추진하며 글로벌 지식 플랫폼을 구축할 계획이다.제즈카즈간레드멧은 독립국가연합(CIS) 지역 최대의 과레늄산암모늄 생산업체다. 한양대는 이 기업과 함께 희유·희토류 금속의 분리 및 고순도 정제 기술, 저품위 광물의 친환경 처리 기술 등 현장에 즉시 적용할 수 있는 자원순환형 공정 R＆D에 착수한다. 이번 성과는 한국에너지기술평가원의 지원을 받는 글로벌 에너지 기술·정책 인력양성 사업이 모태가 됐다.박영주 기자