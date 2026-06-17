부산경제진흥원, 중국 국제 어업 박람회 참가사 모집…판로 확대 지원

세줄 요약 부산 수산기업 중국 진출 지원 모집

칭다오 국제 어업 박람회 참가 안내

부스·항공료 일부 지원 계획

이미지 확대 중국 국제 어업 박람회 참가기업 모집 안내문. 부산경제진흥원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시와 부산경제진흥원은 지역 수산기업의 중국 시장 진출과 해외 판로 확대를 위해 ‘2026 중국 국제 어업 박람회’ 참가기업을 모집한다고 17일 밝혔다.중국 칭다오에서 매년 열리는 이 박람회는 아시아에서 가장 큰 수산업·수산식품 전문 전시회다. 세계 수산물 바이어와 유통업체, 가공·포장기업 관계자 등 4만 5000여명이 한자리에 모인다. 올해 박람회는 10월 28일부터 30일까지 칭다오 홍다오 국제 컨벤션전시센터에서 열린다.최근 중국 1인 가구와 젊은 소비층을 중심으로 간편식과 프리미엄 수산식품 관심이 커지고 있다. 이에 중국은 부산 수산기업의 진출 가능성이 큰 시장으로 평가받는다.부산경제진흥원은 이번 박람회에서 우수한 경쟁력을 보유한 지역 수산기업이 세계 각국 바이어와 만나 새로운 거래선을 만들고, 세계 시장 진출 가능성을 높일 수 있도록 지원할 계획이다.이를 위해 우수한 경쟁력을 가진 지역 수산 중소기업 8개사를 선정하고, 박람회장에 마련한 부산 단체관에서 제품을 홍보할 수 있도록 할 계획이다. 선정된 기업에는 부산관 내 1개 독립 부스 임차비와 장치비 일부를 지원한다. 또 1개사당 1명에 한해 왕복 항공료의 절반을 지원한다.모집 대상은 전년도 수출액 3000만 달러 이하인 중소기업 중 수산물, 수산가공식품, 수산가공·포장 장비 및 수산 기술 관련 품목을 제조하거나 취급하는 기업이다. 참가를 희망하는 기업은 오는 29일까지 부산수출플랫폼(trade.bepa.kr)을 통해 신청하면 된다.부산경제진흥원 관계자는 “우수한 품질과 기술력을 갖춘 부산 수산기업들이 이번 박람회를 발판으로 중국 시장을 포함한 세계 시장에서 새로운 거래선을 발굴할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자