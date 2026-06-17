“사회 구성원으로 정착할 수 있도록” 부산시, 노숙인 일자리 창출 사업 추진

세줄 요약 부산시, 노숙인 일자리 창출 협약 체결

철도공사 사업비 지원, 지원센터 선발·관리

부산역·구포역 환경미화와 계도 활동 추진

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공

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부산시는 17일 한국철도공사, 부산희망등대종합지원센터와 ‘2026년 노숙인 일자리 창출 협력사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 복지와 고용을 연계한 민관 협력체계를 강화하고, 노숙인의 취업 기회 확대와 안정적인 자립 기반을 조성하기 위해 마련됐다.협약에 따라 시는 행정적 지원을 담당하고, 한국철도공사 부산경남본부는 사업비 7300만원을 지원하며, 부산희망등대종합지원센터는 참여자 선발과 관리를 맡는다.사업 참여자로 선발된 사람은 6월부터 부산역과 구포역에서 환경미화 활동과 동료 노숙인 대상 계도 활동을 수행하며 월 100만원(1일 3시간) 수준의 급여를 받게 된다.시는 참여자들이 지역 사회 구성원으로 정착할 수 있도록 주거 안정 지원, 문화 활동 지원, 취업 상담 등 복지 서비스를 연계해 지원할 방침이다.부산 신정훈 기자