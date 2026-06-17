‘팔공산 올빼미·영주 복주머니란·울진 산양’…대구경북서 멸종위기 야생생물 잇단 발견

세줄 요약 팔공산 올빼미 번식 첫 확인

영주 복주머니란 새 서식지 추가

울진 산양 마을 인근 목격

이미지 확대 최근 팔공산국립공원에서 처음으로 발견된 올빼미. 국립공원공단 팔공산국립공원동부사무소 제공

이미지 확대 소백산국립공원 일대에 자생하는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정된 난초 ‘복주머니란’. 소백산국립공원사무소 측은 최근 경북 영주시 단산면 일대에서 ‘복주머니란’ 새로운 서식지를 추가 확인했다. 소백산국립공원사무소 제공

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대구경북 지역에서 멸종위기 야생생물이 잇따라 발견되면서 관심을 끌고 있다.17일 서울신문 취재를 종합하면 최근 대구 동구와 군위군, 경북 경산시, 영천시, 칠곡군에 걸쳐 있는 팔공산국립공원에서 멸종위기 야생생물 2급(Ⅱ급)인 올빼미(Strix aluco)의 번식이 최초로 확인됐다.팔공산국립공원동부사무소는 지난 3일 “어린 새의 구조가 필요하다”는 탐방객 제보를 받고 현장을 확인한 결과, 땅에 내려와 있는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 새끼 올빼미를 확인한 것이다.멸종위기 야생생물 Ⅱ급 올빼미는 지금까지 팔공산국립공원에서 조사되지 않은 종이다.국립공원공단 소백산국립공원사무소는 이달 초 주민 제보에 따라 영주시 단산면 일대에서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정된 ‘복주머니란’의 새로운 서식지를 추가 확인했다.이 식물은 난초과로 매년 5∼6월 사이에 주머니 모양의 붉은 꽃을 피우며, 토양 내 특정 균류와의 공생을 통해 생육하기 때문에 서식지 외 지역에서는 생존이 어려운 것으로 알려졌다.지난달엔 울진군 울진읍 신림리 마을 인근에서 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 산양이 주민들에게 목격됐다. 당시 산양은 회색빛 털과 짧은 뿔을 가진 모습으로 인기척에도 한동안 자리를 떠나지 않았다고 주민들은 전했다.신림리 주민들은 “주로 높은 산악지대 암벽 주변에 서식하는 희귀 야생동물인 산양이 마을 주변에 나타난 것은 드문 일”이라며 “그만큼 주변 자연 환경이 잘 보존되는 것 같아 다행스럽게 생각한다”고 말했다.영주·울진 김상화 기자