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명지대, ‘2026학년도 계약학과 산업체 네트워크 간담회’ 성료

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수정 2026-06-17 09:59
입력 2026-06-17 09:59
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‘2026학년도 계약학과 산업체 네트워크 간담회’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 명지대 제공
‘2026학년도 계약학과 산업체 네트워크 간담회’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 명지대 제공


명지대학교 미래융합대학이 서울 중구 프레지던트호텔에서 ‘2026학년도 계약학과 산업체 네트워크 간담회’를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 간담회는 미래융합대학 계약학과의 운영 현황과 향후 발전계획을 공유하고, 산업체 및 학생들의 의견을 수렴해 교육과정에 반영하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 명지대의 임연수 총장과 이미숙 미래융합대학장을 비롯한 대학 주요 보직자와 교수진, 산업체 대표 및 관계자, 학생 대표 등 160여명이 참석했다. 참석자들은 계약학과 운영 성과를 공유하고 대학과 산업체 간 협력 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.

명지대 관계자는 “간담회를 계기로 산업체와의 협력 체계를 더욱 강화하고, 산업 수요를 반영한 교육과정을 지속적으로 운영해 계약학과의 경쟁력을 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김태곤 리포터
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