[포토] ‘초여름 정취’ 에메랄드빛 한담해변

1 / 4 이미지 확대 16일 제주시 애월읍 한담해변을 찾은 관광객이 산책로를 따라 걷고 있다. 2026.6.16

연합뉴스

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16일 제주 제주시 애월읍 한담해변에 관광객들의 발길이 이어졌다.이날 한담해변을 찾은 관광객들은 해안 산책로를 따라 걸으며 초여름 제주 바다의 풍경을 만끽했다. 맑은 날씨 속에 푸른 바다와 검은 현무암 해안이 어우러진 한담해변 일대에는 가족 단위 여행객과 연인, 친구 단위 방문객들이 삼삼오오 산책을 즐기는 모습이 눈에 띄었다.한담해변 산책로는 해안을 따라 이어지는 길로, 탁 트인 바다 전망을 감상할 수 있어 제주를 대표하는 관광 명소 중 하나로 꼽힌다. 특히 애월 카페거리와 인접해 있어 산책과 휴식을 함께 즐기려는 관광객들의 방문이 꾸준히 이어지고 있다.온라인뉴스부