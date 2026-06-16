[속보] ‘개표소 취재기자 폭행’ 여성 특정…경찰 출석 요구

세줄 요약 개표소 취재기자 폭행 피의자 여성 1명 특정

경찰, 출석 요구와 함께 신속·철저 수사 방침

나머지 가담자 신원 확인과 혐의 검토 지속

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 16일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 대한체육회, 방송 라이브 취재진 등의 진입과 관련해 반대 의견을 내비치는 시위 참가자로 인한 상황을 알리고 있다. 2026.6.16 홍윤기 기자

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경찰이 6·3 지방선거 개표 상황을 취재하던 기자를 폭행한 피의자로 잠실 개표소 봉쇄 시위 참가자 중 1명의 신원을 확인하고 본격 수사에 나섰다.16일 서울 송파경찰서는 지난 5일 송파구 올림픽공원에서 발생한 취재기자 상대 폭행 등 불법행위 피의자 중 여성 1명을 특정해 출석을 요구했다고 밝혔다.경찰은 “언론의 자유를 위협하는 이번 사건의 심각성을 엄중하게 인식하고 있으며 신속하고 철저히 수사할 방침”이라고 강조했다.앞서 한국기자협회 JTBC 지회는 사건 당일 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장을 봉쇄한 시위 참가자 일부가 개표소에서 나오던 자사 기자를 폭행했다고 밝힌 바 있다.피해 기자는 출입구가 봉쇄되자 창문으로 탈출하던 중 폭행을 당했다고 주장했다. 시위 참가자가 ‘선관위 직원이 아님을 증명하라’며 기자를 손으로 때리고 휴대전화를 내동댕이치는 등 폭행하는 모습이 담긴 영상도 인터넷에 확산했다.경찰은 앞서 이 사건에 연루된 여성 2명과 남성 1명에 대해 감금 혐의 적용을 검토하며 수사를 진행해 왔다. 현재 기자 폭행에 가담한 나머지 피의자들에 대한 신원 특정도 이어가고 있다.경찰 관계자는 “언론의 자유를 위협하는 본 사건의 심각성을 엄중하게 인식하고 있다”며 “신속하고 철저히 수사할 방침”이라고 밝혔다.권윤희 기자